BOLZANO. SkyAlps amplia la propria rete internazionale e si prepara a inaugurare un nuovo collegamento diretto tra Bolzano e Parigi. La rotta decollerà il 10 dicembre 2026 e rappresenterà il primo volo della compagnia verso la Francia.

Il servizio sarà operato due volte alla settimana, nelle giornate di giovedì e domenica, con arrivo e partenza dall'aeroporto Charles de Gaulle, uno dei principali hub europei. Il nuovo collegamento consentirà ai viaggiatori di raggiungere direttamente la capitale francese senza scali.

Per SkyAlps si tratta di un ulteriore passo nel piano di espansione del network internazionale. Con l'ingresso di Parigi nel programma dei voli, la compagnia apre infatti un nuovo mercato ritenuto strategico sia per il turismo in entrata sia per i collegamenti dell'Alto Adige con il resto d'Europa.

«Per la prima volta nella storia della nostra compagnia voliamo in Francia, aprendo un mercato con un forte potenziale di crescita per il turismo altoatesino», ha dichiarato il presidente Josef Gostner. «Parigi è una delle principali metropoli europee e rappresenta una destinazione strategica. Siamo felici di poter portare gli ospiti francesi direttamente nelle Dolomiti e, allo stesso tempo, rafforzare i collegamenti dell'Alto Adige con l'Europa e il resto del mondo».