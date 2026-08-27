LAIVES. Ha confuso il pedale dell'acceleratore con quello del freno ed è precipitato con l'auto per una ventina di metri lungo un pendio. Poteva avere conseguenze molto gravi l'incidente avvenuto poco dopo le 13 di oggi, giovedì 27 agosto, lungo via Seit, sopra Laives. Il conducente, un uomo di 70 anni, è uscito fortunatamente illeso.

Secondo le prime informazioni, il settantenne stava percorrendo la strada quando, arrivato in corrispondenza di un tornante, anziché frenare avrebbe premuto l'acceleratore. La vettura ha proseguito dritta, uscendo dalla carreggiata e precipitando lungo il versante per circa 20 metri. La corsa si è fermata soltanto tra alberi e vegetazione.

La Centrale provinciale di emergenza ha quindi allertato i vigili del fuoco volontari di Laives e Vadena, arrivati sul posto con i mezzi per il soccorso tecnico. I pompieri hanno innanzitutto assicurato la vettura con delle funi e recuperato il conducente, che non aveva riportato ferite. È quindi iniziata la complessa operazione per riportare l'auto sulla strada.

A facilitare il recupero è stata la presenza nelle vicinanze di un escavatore impegnato in alcuni lavori. Grazie a un verricello il mezzo ha potuto tirare la vettura fuori dal pendio. Senza questo aiuto, le operazioni sarebbero state molto più lunghe e complicate.

L'auto ha riportato danni molto pesanti nella caduta ed è stata successivamente affidata a un carro attrezzi. I vigili del fuoco hanno infine ripulito l'area dell'incidente e messo in sicurezza il pendio. L'intervento si è concluso dopo circa un'ora.