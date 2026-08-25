BOLZANO. Un tamponamento che ha coinvolto cinque automobili sta provocando pesanti disagi nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, lungo l’autostrada A22 del Brennero. L’incidente è avvenuto all’altezza di Vadena, sulla carreggiata in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente due persone sono rimaste ferite in modo lieve. La dinamica dello scontro è ancora in fase di ricostruzione. Il coinvolgimento di cinque vetture ha inevitabilmente avuto immediate ripercussioni sulla circolazione.

La situazione più difficile si registra nel tratto tra Bolzano Nord ed Egna/Ora, dove si è formata una lunga colonna di veicoli. Le informazioni sul traffico indicano una coda di circa sette chilometri a partire da Bolzano. Per chi viaggia verso sud i tempi di percorrenza risultano quindi fortemente aumentati: il ritardo viene stimato attorno ai 75 minuti.