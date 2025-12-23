BERGAMO. È stato ritrovato a Bergamo un ragazzo di 24 anni di Merano di cui la famiglia non aveva più notizie da due mesi. Il giovane è stato soccorso in via Tiraboschi, dove è stato trovato riverso a terra sotto alcune coperte. Trasportato all'ospedale Humanitas Gavazzeni, è rimasto in prognosi riservata per 24 ore; le sue condizioni sono state stabilizzate ed è stato poi dichiarato fuori pericolo.



Grazie alla collaborazione tra la polizia locale di Bergamo e quella di Merano, è stato possibile ricostruirne il profilo del giovane, che in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza, e accertare che da circa due mesi la famiglia non aveva più notizie.