BOLZANO. È finito al centro di una bufera social il bolzanino Stefan Schwoch, ex attaccante e storico capitano del Vicenza, per alcune parole sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo.

Schwoch è intervenuto sotto un video pubblicato da un comico, che ironizzava sulla vicenda. Durissima la replica dell’ex bomber: «Spero che possa succedere a te quello che è successo a Roggero e l'unico errore è stato quello di non avere ammazzato il terzo».

Il commento ha provocato numerose critiche sui social. Schwoch, però, non ha fatto marcia indietro: ha risposto agli utenti rincarando i toni e portando la discussione anche sul terreno politico.