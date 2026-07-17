BRESSANONE. Si aggrava il bilancio del drammatico incidente avvenuto martedì mattina lungo l'A22 del Brennero, in carreggiata sud, poco a nord di Bressanone. Dopo il decesso della madre, una donna danese di 39 anni morta sul colpo, è deceduta anche la figlia di 13 anni, ricoverata da tre giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Maurizio di Bolzano.

La ragazzina era rimasta gravemente ferita nello schianto avvenuto intorno alle 7.15, quando l'auto sulla quale viaggiava con la famiglia è finita violentemente contro un tir fermo in una piazzola di sosta a lato della carreggiata. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, la giovane è morta nella giornata di giovedì a causa delle gravissime lesioni riportate.

Nell'incidente era morta la madre, che viaggiava sul sedile del passeggero accanto al marito, alla guida della vettura. A bordo c'erano anche gli altri due figli della coppia, rimasti feriti insieme al padre e trasportati all'ospedale di Bressanone. La famiglia, proveniente dalla Danimarca, era diretta verso la località scelta per le vacanze.

La Polizia stradale prosegue gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato l'auto a impattare contro il mezzo pesante fermo nell'area di sosta. Lo schianto aveva provocato pesanti disagi alla circolazione sull'Autostrada del Brennero, con la carreggiata sud rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.