SALORNO. Una donna di 45 anni, originaria di Padova, è stata trovata senza vita all’interno di un appartamento nel centro di Salorno. A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati perché da almeno tre giorni non la vedevano e non sentivano alcun rumore provenire dall’abitazione.

La segnalazione ha portato alla scoperta del corpo della donna all’interno dell’appartamento. Per la quarantacinquenne, tuttavia, non c’era ormai più nulla da fare.

Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza. Al momento, dunque, l’ipotesi ritenuta più probabile è che la donna possa essere stata colta da un malore improvviso, anche se saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione le cause del decesso.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire le ultime ore di vita della quarantacinquenne e a verificare tutti gli elementi relativi alla morte.