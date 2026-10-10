BOLZANO. Le ruba le chiavi di casa mentre fa la spesa al supermercato, poi entra nel suo appartamento e porta via gioielli e 800 euro in contanti. Vittima del furto una donna di 90 anni, residente nel quartiere Don Bosco a Bolzano. La polizia ha arrestato un 19enne italiano, residente in Alto Adige, sorpreso poco dopo mentre cercava di nascondersi dagli agenti.

L’episodio è avvenuto ieri mattina, quando una pattuglia della Squadra Volante ha notato il giovane uscire da un cortile condominiale. Alla vista dei poliziotti, il ragazzo ha tentato di nascondersi dietro alcuni cassonetti, attirando l’attenzione degli agenti. Fermato per un controllo, è stato trovato senza documenti ma con numerosi gioielli, monili e 800 euro in contanti.

Accompagnato in Questura per essere identificato, il giovane è stato collegato a un furto segnalato nel frattempo proprio all’interno del condominio dal quale era stato visto uscire. La proprietaria dell’appartamento, una novantenne, ha raccontato che qualcuno le aveva sottratto le chiavi mentre si trovava al supermercato. Tornata a casa, aveva trovato le stanze a soqquadro e scoperto la scomparsa dei preziosi e del denaro prelevato pochi giorni prima.

La donna è stata accompagnata negli uffici della polizia, dove ha riconosciuto gli oggetti recuperati dagli agenti, tornando immediatamente in possesso dell’intera refurtiva. Per il 19enne sono scattate le manette con l’accusa di furto in abitazione. Il giovane è stato quindi trasferito nel carcere di Bolzano