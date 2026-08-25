BOLZANO. E' stato rintracciato e sta bene l'influencer della montagna svizzero Dave Bürgler che non dava notizie da ieri. Lo apprende l'Ansa. Erano in corso in val di Fundres in Alto Adige le ricerche dell'uomo, che pubblica sui social anche con lo pseudonimo Firekeeper, e che stava precorrendo l'Alta Via di Fundres.

La sua ultima traccia risaliva al lago Selvaggio e secondo quanto si è appreso oggi nella zona dove si trovava non c'era la copertura telefonica. Il soccorso alpino stavava perlustrando la zona, ma poi l'uomo è stato rintracciato sano e salvo e l'allarme è rientrato.