RENON. Sono passate tre settimane dal violento incendio che ha distrutto il fienile del maso Voglhauserhof, a Longostagno, sul Renon, ma del proprietario Tobias Unterhofer, 43 anni, non si hanno ancora notizie. L’uomo è scomparso e finora tutte le ricerche per ritrovarlo sono rimaste senza risultato. Nel rogo sono morte circa tremila galline.

Nei giorni successivi all’incendio, i vigili del fuoco hanno controllato accuratamente le macerie del fienile, alla ricerca di eventuali tracce dell’uomo. Gli accertamenti hanno però portato a escludere la presenza di resti umani tra le rovine. Le operazioni sono state complicate dalla grande quantità di resti degli animali morti nell’incendio.

Secondo gli esperti, tuttavia, le temperature raggiunte dalle fiamme non sarebbero state sufficienti a cancellare ogni traccia di una persona eventualmente rimasta intrappolata nell’edificio. Un elemento importante, che però non permette di chiarire che cosa sia accaduto al proprietario del maso.

Nella speranza di ritrovare il 43enne, sabato 26 settembre era stata organizzata una vasta battuta di ricerca nei dintorni della proprietà. All’operazione avevano partecipato vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine. Dopo numerose ore di controlli, però, le ricerche si erano concluse senza alcun risultato. A tre settimane dall’incendio, la sorte di Tobias Unterhofer rimane dunque sconosciuta.