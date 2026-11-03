VAL BADIA. La cancellazione del toponimo ladino «Plan de Corones» dalla rinnovata identità visiva del comprensorio sciistico della Val Badia diventa motivo di preoccupazione anche sul piano politico. A intervenire è Lucia Maestri, segretario questore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che esprime solidarietà alla minoranza ladina e denuncia una scelta che, a suo giudizio, rischia di andare ben oltre una semplice operazione di comunicazione e promozione turistica.

La consigliera regionale definisce la rimozione della denominazione tradizionale «un evidente sfregio alla popolazione e alla storia ladina» del territorio. Una decisione che, secondo Maestri, rappresenterebbe un segnale allarmante non soltanto sul versante culturale e sociale, ma anche su quello politico.

Nel suo intervento, Maestri sottolinea come la cancellazione di un toponimo identitario possa essere interpretata come una forma di rifiuto del valore delle minoranze etnico-linguistiche. Da qui la richiesta di una risposta che coinvolga l’intera comunità, superando le divisioni tra gli schieramenti politici e le diverse appartenenze ideologiche.

«Eliminare una denominazione geografica identitaria», osserva la consigliera, può infatti nascondere il riemergere di inclinazioni centraliste, considerate incompatibili con il sistema democratico dell’autonomia speciale.

Maestri richiama inoltre le esperienze storiche delle minoranze linguistiche, ricordando come le popolazioni etnico-linguistiche abbiano già conosciuto in passato le conseguenze di politiche autoritarie, in Italia e nel resto d’Europa.

La vicenda di Plan de Corones diventa così, nell’analisi della consigliera regionale, un’occasione per ribadire l’importanza della tutela delle identità linguistiche e culturali. La difesa dei toponimi tradizionali, secondo Maestri, rappresenta infatti un elemento essenziale per preservare la storia delle comunità e i principi alla base dell’autonomia.