ORA. I carabinieri della Stazione di Trodena nel Parco Naturale hanno denunciato in stato di libertà tre giovani residenti nel Bergamasco, ritenuti responsabili di detenzione illecita di fauna selvatica.

L'intervento è scattato nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un residente che aveva notato un'auto con alcune persone a bordo parcheggiata nel centro abitato di Ora. Giunti sul posto, i militari hanno identificato gli occupanti e sottoposto il veicolo a controllo.

Durante le verifiche, all'interno di uno zaino custodito nell'automobile, i carabinieri hanno trovato tre piccoli uccelli vivi, detenuti senza alcun giustificato motivo e in violazione della normativa sulla tutela della fauna selvatica prevista dall'articolo 30 della legge 157 del 1992.

Informata la Guardia Forestale Provinciale, i militari hanno provveduto all'immediata liberazione dei tre volatili nel loro habitat naturale, dopo averne verificato le condizioni di salute. Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria di Bolzano. Le indagini della Stazione Carabinieri di Trodena sono tuttora in corso.