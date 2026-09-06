ORA. Spaventoso incidente nelle prime ore di oggi, domenica 6 settembre, lungo la strada statale nei pressi di Ora. Un automobilista che viaggiava da solo è uscito di strada attorno alle 5.40 per cause ancora da chiarire.

La vettura ha sfondato il guardrail ed è precipitata lungo una ripida scarpata. Durante la caduta il mezzo si è ribaltato due volte, terminando la propria corsa contro una baita in legno.

Nonostante la violenza dell’impatto e i pesanti danni riportati dall’auto, il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Ora, che hanno messo in sicurezza la zona e provveduto alle operazioni di ripristino.

Per recuperare il veicolo è stato necessario utilizzare l’autogru dei vigili del fuoco volontari di Egna. Presenti anche il servizio di soccorso stradale, la Croce Bianca e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti sulla dinamica.