BOLZANO. Questa mattina, 30 settembre, all'alba i Vigili del fuoco volontari di Tubre in val Venosta sono stati chiamati per un intervento decisamente insolito. La nota di chiamata indicava: mucca in piscina. Un bovino si era infatti smarrito all'interno di un albergo wellness ed è caduto nella piscina, sfondando la copertura dell'impianto.



L'animale è stato tratto in salvo ed estratto incolume dalla sua difficile posizione. Il “soggiorno benessere” inatteso si è così concluso senza ferite.