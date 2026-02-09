BOLZANO. Gli Schützen altoatesini hanno installato in vari punti della val Pusteria, su prati lungo la strada statale, maxi-scritte con lo slogan "Tirol" e la bandiera del land austriaco. Si tratta, come spiegano i cappelli piumati, di un'altra iniziativa nell'ambito della campagna "Grüß Gott in Tirol" (Benvenuti in Tirolo) in occasione dei giochi olimpici ad Anterselva, per esprimere "un chiaro legame con l'identità storica e culturale del territorio".



"Con le scritte “Tirol” vogliamo lanciare un segnale positivo", spiega in Christoph Schmid, comandante del Südtiroler Schützenbund, sottolineando che "proprio in occasione di un grande evento internazionale è importante presentarsi con consapevolezza e mostrare la nostra terra per ciò che è: una parte del Tirolo con la propria storia, lingua, cultura e tradizione".



Alcuni giorni fa gli Schützen avevano affisso manifesti con lo slogan "Grüß Gott in Tirol" a numerose fermate degli autobus di linea.