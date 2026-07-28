MERANO. Tre cuccioli di cane sono stati ritrovati in un sacchetto di nylon a Merano e subito è scattato l'appello contro l'abbandono rilanciato da Silvia Piaia, presidente del Canile Naturno che aveva preso in cura gli esemplari, venuti alla luce pochissimi giorni prima. Al momento del ritrovamento avevano circa due giorni di vita», spiega Piaia. «A notarli è stata una giovane: dentro quel sacchetto c'erano tre cagnolini appena nati, praticamente ancora con il cordone ombelicale attaccato. Il più piccolo e debole pesa appena 80 grammi.»

Purtroppo, nonostante tutte le cure, due di loro non ce l'hanno fatta e sono spirati nelle scorse ore. Prende così, se possibile, ancora più forza l'appello dell'associazione: se non sapete come tenere il vostro animale domestico, contattate l'associazione Canile Naturno o altri sodalizi che tutelano gli animali, sempre disponibile a cercare e trovare una soluzione.



