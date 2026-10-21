BOLZANO. Momenti di paura sulla MeBo, dove un’automobile ha percorso un tratto della superstrada contromano in direzione Merano, rischiando di provocare un grave incidente. È accaduto nella serata di ieri, martedì 20 ottobre. A evitare un possibile scontro frontale è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Bolzano, intervenuta dopo alcune segnalazioni sulla presenza del veicolo che procedeva nel senso di marcia sbagliato.

Gli agenti hanno immediatamente attivato i dispositivi di emergenza, mettendo in atto una serie di manovre per intercettare l’automobilista. Il conducente non accennava a rallentare, nonostante la presenza della pattuglia. I poliziotti sono riusciti a evitare una possibile collisione frontale e a bloccare l’auto nei pressi dell’uscita di Gargazzone, scongiurando conseguenze potenzialmente molto gravi.

Una volta fermato il veicolo, gli agenti hanno identificato l’uomo, che appariva in evidente stato confusionale. Il conducente ha riferito di non essersi reso conto di aver imboccato la carreggiata nel senso opposto a quello consentito. Considerate le sue condizioni, i poliziotti hanno ritenuto che non fosse in grado di riprendere la guida in sicurezza.

È stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha trasportato l’automobilista all’ospedale di Bolzano per gli accertamenti del caso. L’intervento della Polizia Stradale ha permesso di neutralizzare una situazione di grave pericolo per gli altri automobilisti in transito lungo la superstrada.