BOLZANO. La forte ondata di maltempo annunciata nelle scorse ore ha raggiunto l'Alto Adige. Attualmente i temporali più intensi stanno interessando il Burgraviato.

A Merano sono state registrate raffiche di vento fino a 88 chilometri orari. I Vigili del Fuoco Volontari sono già mobilitati e i primi interventi si stanno concentrando nei distretti di Merano, Bressanone e Bolzano.

Le squadre di soccorso sono impegnate soprattutto per fronteggiare allagamenti e rimuovere alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento.



Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti Violenti temporali in Alto Adige: alberi sradicati e allagamenti

Secondo le previsioni, la situazione resterà critica anche nelle prossime ore. Nel corso del pomeriggio e della serata sono attesi ulteriori interventi dei Vigili del Fuoco per il persistere della perturbazione, che si sta spostando verso sud-est.