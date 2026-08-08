BOLZANO. Ventimila chilometri attraverso Europa e Asia a bordo di una Fiat Panda del 1999 pagata 150 euro. È l'avventura di due ragazzi di Bolzano, Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato, di 21 e 19 anni, attualmente impegnati nel Mongol Rally, uno dei raid automobilistici più impegnativi al mondo. Partiti a luglio dal capoluogo altoatesino con lo slogan 'se qualcosa si rompe, lo ripariamo', i due giovani hanno già attraversato le steppe del Kazakistan a 49 gradi e senza aria condizionata, l'Uzbekistan e le vette del Tagikistan lungo la celebre Pamir Highway, a 4.600 metri d'altitudine.

Non sono mancati i guasti meccanici, ma anche la grande solidarietà delle persone del posto, come la polizia kazaka che li ha aiutati dopo una foratura pagando loro la riparazione. Nelle prossime settimane la spedizione proseguirà attraverso il Kirghizistan fino al traguardo al confine con la Mongolia. Da lì, la coppia intraprenderà poi il viaggio di rientro verso l'Europa attraversando la Russia, altri 10mila chilometri di pura avventura.