LANA. Tre donne sono rimaste ferite nella tarda mattinata di martedì 23 giugno in un incidente sul lavoro avvenuto in un meleto di Lana. Le lavoratrici stavano effettuando la raccolta delle mele a bordo di una piattaforma elevatrice quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in un frutteto situato nelle vicinanze di via Defregger. Secondo una prima ricostruzione, la piattaforma stava procedendo su un terreno caratterizzato da una lieve pendenza quando si è inclinata lateralmente fino a rovesciarsi.

Due delle donne coinvolte hanno riportato ferite lievi. Più gravi, invece, le condizioni della terza lavoratrice, che sarebbe rimasta con le gambe incastrate sotto la piattaforma dopo il ribaltamento del mezzo. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Lana.

Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasferita in elicottero all'ospedale di Bolzano a bordo del Pelikan 1. Le altre due ferite sono state invece accompagnate in ambulanza all'ospedale di Merano dai soccorritori della Croce Bianca.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il medico d'urgenza, la polizia locale di Lana, i carabinieri e il Soccorso alpino della zona per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'infortunio.