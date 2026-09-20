PASSO MENDOLA. Una lunga carovana di biciclette e 4.429 partecipanti, nuovo record per la manifestazione. La ventesima edizione della Giornata in bici sulla Mendola ha celebrato l’anniversario con una partecipazione mai raggiunta prima. Ciclisti di tutte le età hanno potuto percorrere la strada verso il passo libera dalle automobili, approfittando anche della giornata di sole.

A organizzare l’appuntamento sono stati la Federazione ambientalisti Alto Adige, i gruppi ambientalisti di Appiano e Caldaro e i due Comuni, entrambi aderenti all’Alleanza per il Clima. Per festeggiare i vent’anni sono state allestite piccole gallerie fotografiche a Matschatsch e sul passo, insieme a un quiz, premi e una torta di compleanno. Ad accompagnare la giornata anche la musica del gruppo Titlà.

L’iniziativa rientra nella Settimana europea della mobilità e punta a promuovere modalità di spostamento alternative all’automobile. Gli organizzatori hanno approfittato della forte partecipazione per rilanciare anche il tema del traffico sulle strade dei passi altoatesini, chiedendo interventi per limitare la circolazione motorizzata. «Sebbene siano state annunciate misure di moderazione del traffico per le strade di valico, finora non ne è stata attuata nemmeno una», ha affermato Elisabeth Ladinser, presidente della Federazione ambientalisti dell’Alto Adige.

In bicicletta fino al passo sono arrivati anche il sindaco di Appiano Lorenz Ebner e Lukas Luggin, assessore alla mobilità del Comune di Caldaro. Entrambi hanno indicato la giornata come un segnale a favore della mobilità sostenibilee della riduzione delle automobili sui passi. Secondo Ebner, limitare il traffico permetterebbe alle persone di tornare a vivere e godere maggiormente le montagne. Un messaggio che, nell’edizione del ventesimo anniversario, è stato sostenuto da oltre quattromila ciclisti.