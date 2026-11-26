BOLZANO. «Sei un caporale, non conti niente». «Pezzo di m****». «Io sono un maresciallo, quindi sono più intelligente». E ancora: «Non ho più paura, ho aspettato 34 anni e viene il generale Risi...il cerchio questa volta ce l'ho abbastanza buono».



Salvatore Boi, secondo chi indaga, si sentiva intoccabile e libero di offendere chiunque gli capitasse a tiro. Finché i suoi soldati, stufi di subire questo trattamento umiliante, hanno cominciato a raccogliere le prove di ciò che avveniva all'interno della base logistica di Corvara.