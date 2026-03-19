TIROLO. In Tirolo un austriaco di 22 anni è fuggito ieri sera, 18 marzo, al volante della propria auto sotto l'effetto di stupefacenti, forzando numerosi posti di blocco e ferendo una poliziotta. Il conducente e i suoi tre passeggeri — di 14, 24 e 42 anni — sono stati fermati.



Secondo quanto riferito dalla polizia e riportato dall'agenzia Apa, il gruppo si era dato alla fuga dopo non aver pagato il conto in un hotel di Serfaus, presso Landeck, non lontano da passo Resia. A Ried im Oberinntal, i fuggitivi hanno forzato un primo posto di blocco. Il 22enne ha poi proseguito la corsa lungo la strada di passo Resia, raggiungendo velocità di 150 km/h ed effettuando sorpassi estremamente rischiosi.



Durante la fuga, la macchina ha percorso persino cinque chilometri contromano sull'autostrada A12, mentre un elicottero della polizia monitorava la situazione dall'alto. Nei pressi di un cantiere autostradale tra Mötz e Haiming, l'auto ha forzato un ulteriore posto di blocco, scontrandosi con una pattuglia e con il guardrail; gli agenti si sono gettati lateralmente per non essere investiti.



Uscito dall'autostrada, il giovane ha urtato nuovamente un mezzo della polizia tra Rietz e Telfs, ferendo una agente.



Nonostante i danni alla volante, gli agenti si sono messi all'inseguimento riuscendo finalmente a bloccare l'auto e a fermare i quattro occupanti, tra cui una ragazzina di 14 anni.