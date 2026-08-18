BOLZANO. Ha ignorato l’alt della Polizia Locale di Bolzano e si è lanciato in una fuga pericolosa attraverso la città, arrivando a percorrere piste ciclabili e strade contromano. L’inseguimento si è concluso in viale Trento con l’arresto di un 28enne italiano. Quattro agenti sono rimasti leggermente feriti.

La vicenda è iniziata in via Resia, dove una pattuglia ha notato un’auto procedere in modo pericoloso nel traffico. Il conducente era senza cintura e utilizzava il telefono cellulare. In seguito è emerso che la vettura era anche priva di assicurazione. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo ha invece accelerato.

È cominciato così un lungo inseguimento lungo diverse strade di Bolzano. Durante la fuga il 28enne ha imboccato tratti contromano, percorso piste ciclabili e superato incroci con il semaforo rosso. Nelle manovre compiute ad alta velocità sono stati danneggiati anche alcuni veicoli.

Particolarmente critica la situazione a ponte Loreto, dove un agente impegnato nel posto di blocco ha intimato l’alt alla vettura in arrivo. Vedendo che il conducente non rallentava, il vigile è stato costretto a spostarsi e a gettarsi a lato della carreggiata per evitare di essere investito.

La fuga è terminata poco dopo in viale Trento. Una pattuglia è riuscita a fermare l’auto mentre il conducente cercava di raggiungere un’area interdetta alla circolazione per la partita in corso allo stadio Druso. Nel corso dell’operazione quattro agenti hanno riportato ferite lievi.

La successiva perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di arnesi da scasso e sostanza stupefacente. Auto e materiale sono stati sequestrati. Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.