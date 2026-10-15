LANA. Grave incidente sul lavoro oggi, giovedì 15 ottobre, in un cantiere a Lana, dove cinque persone sono precipitate per circa 6-7 metri in seguito al cedimento di un solaio. L’allarme è scattato intorno alle 12, facendo intervenire numerosi mezzi di soccorso.

I cinque feriti, tutti uomini, hanno riportato lesioni giudicate di media gravità. Si tratta di due giovani nati nel 2006, uno del 1998, uno del 1994 e uno del 1975. Quattro risultano residenti in Alto Adige, mentre il quinto è di nazionalità straniera.

Tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri due sono stati accompagnati all’ospedale di Merano. Imponente il dispositivo di emergenza, con l’intervento delle ambulanze della Croce Bianca, del medico d’urgenza e dei due elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 3.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Lana e i carabinieri. Resta da chiarire la dinamica del cedimento e le cause che hanno provocato la caduta dei cinque lavoratori.