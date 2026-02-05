BOLZANO. Grave infortunio sul lavoro poco dopo le 9 di questa mattina, 5 febbraio, in un cantiere del centro storico, dove è in corso la realizzazione di una nuova filiale di banca in piazza Domenicani. Un elettricista di 20 anni, di nazionalità albanese e residente in Trentino, è caduto da una scala mentre stava lavorando all’installazione dell’impianto elettrico.



Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe salito su una scala estensibile fino a un’altezza di circa 2,5 metri. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e cadendo a terra, con un violento impatto alla testa. Dai primi riscontri, non avrebbe indossato il casco previsto.



Il 20enne, dipendente di una ditta trentina, l’impresa Giacca, è stato soccorso dal personale della Croce rossa. All’arrivo dei sanitari era privo di coscienza: è stato intubato sul posto e trasportato in ambulanza all’ospedale di Bolzano, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia, oltre ai tecnici dell’Ispettorato del lavoro. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.