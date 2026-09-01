VILLABASSA. È di 14 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni in condizioni gravissime, il bilancio di un pesante incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1° settembre, lungo la statale 49 della Pusteria, all’altezza di Villabassa. Nello schianto sono rimasti coinvolti un’auto con a bordo una famiglia italiana in vacanza, un pullman turistico e altri due veicoli.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13.30, all’altezza del chilometro 55,7. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, sulla quale viaggiavano padre, madre e i due figli di 16 e 14 anni, avrebbe invaso per cause ancora da accertare la corsia opposta, finendo contro un pullman turistico. L’impatto è stato particolarmente violento.

La famiglia, secondo quanto riportato da Stol, alloggiava in un hotel ad Arco, in Trentino, e si trovava in Alto Adige per una gita giornaliera. Dopo essere stata a San Candido avrebbe dovuto proseguire verso il lago di Braies.

Ad avere la peggio è stata la figlia di 14 anni, rimasta ferita in modo molto grave. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la ragazza è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano. Il padre avrebbe invece riportato ferite di media gravità. Diversi altri occupanti dei mezzi coinvolti sono rimasti feriti.

Nella carambola sono finite anche altre due automobili che sopraggiungevano e i cui conducenti non sarebbero riusciti a evitare i mezzi coinvolti nello schianto o i detriti finiti sulla carreggiata. Complessivamente, secondo il primo bilancio dei soccorritori, sono 14 le persone rimaste ferite.

Sul posto è scattata una vasta operazione di soccorso, con Croce Bianca, medico d’urgenza, vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i feriti sono stati trasferiti negli ospedali di San Candido, Brunico e Bolzano.

Restano da chiarire le cause dell’incidente. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e dovranno accertare per quale motivo l’auto della famiglia abbia invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman.