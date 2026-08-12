SAN LORENZO DI SEBATO. Un’altra vittima sulle strade dell’Alto Adige. Un motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, in un incidente avvenuto sulla statale della Val Pusteria.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 14 nel tratto tra Casteldarne e San Lorenzo di Sebato. Per cause ancora da ricostruire, la moto e un’automobile si sono scontrate frontalmente.

Le conseguenze per il motociclista sono state fatali. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Nell’incidente è rimasta ferita un’altra persona, trasportata all’ospedale di Brunico. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero di emergenza.