BOLZANO. È morto ieri sera, 13 luglio, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "San Maurizio", l'83enne travolto da un'auto nella mattina dello stesso giorno in via Resia. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: l'anziano, dopo essere stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, è deceduto nella tarda serata.



Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima (che viveva in via Resia) stesse pedalando sulla carreggiata in direzione via Druso quando, all'altezza del Palasport, ha svoltato a sinistra per immettersi in via Don Narciso Sordo.



Durante la manovra è avvenuto l'impatto con la macchina che proseguiva dritta nella stessa direzione. Erano le 9.40.