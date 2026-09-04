SIUSI. Prima il titolo di viaggio senza credito, poi i tentativi falliti di ricaricarlo e di prelevare contanti. Infine l’aggressione all’autista, afferrato nel tentativo di trascinarlo fuori dal posto di guida. Momenti di forte tensione nei giorni scorsi sul bus della linea 170, dove un 37enne è stato fermato dall’intervento dei carabinieri.

L’uomo, di origini nigeriane e residente a Castelrotto, era salito sull’autobus a Bressanone. Al momento della convalida, il suo AltoAdige Pass è risultato privo di credito. Non è andato a buon fine neppure il tentativo di ricaricarlo a bordo, perché la transazione con la carta è stata respinta. Il conducente gli ha quindi consentito di proseguire fino all’autostazione di Siusi, dove avrebbe potuto prelevare il denaro necessario per acquistare il biglietto.

Intorno alle 18.15, una volta arrivato a Siusi, il 37enne è sceso e ha provato a utilizzare il bancomat, ma anche il prelievo è stato negato. A quel punto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è tornato verso l’autobus, ha spalancato lo sportello del posto di guida e si è scagliato contro il conducente, afferrandolo e cercando di tirarlo fuori dall’abitacolo. La corsa è stata immediatamente bloccata.

L’allarme ha fatto intervenire una pattuglia dei Carabinieri di Fiè allo Sciliar, che ha contenuto l’uomo e riportato la situazione sotto controllo. Né l’autista né i passeggeri sono rimasti feriti e, una volta concluso l’intervento, il servizio ha potuto riprendere in sicurezza.

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato denunciato alla Procura di Bolzano. Deve rispondere, secondo quanto comunicato dall’Arma, delle ipotesi di reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di un servizio di pubblica utilità.