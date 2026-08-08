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BOLZANO. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato verso mezzogiorno all'aeroporto di Bolzano. Il Capo dello Stato ha poi raggiunto in elicottero Siusi, dove trascorrerà un periodo di riposo. Come già avvenuto negli anni scorsi, Mattarella alloggerà a Villa Ausserer, struttura logistico-addestrativa dell'Esercito.
A Bolzano, come prevede il protocollo, il Capo dello Stato è stato accolto dalla commissaria del governo Maddalena Travaglini, dal presidente della Provincia Arno Kompatscher e dai vertici delle forze dell'ordine. A Siusi per gli onori di casa c’era la sindaca di Castelrotto Cristina Pallanch.