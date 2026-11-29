EGNA. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 29 novembre nel tratto compreso tra Egna e Salorno, in Bassa Atesina. Il bilancio provvisorio è di otto feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Non si registrano vittime.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui il medico d'urgenza con l'auto medica della Croce Rossa di Bolzano. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.
Circolazione deviata sull'autostrada A22 del Brennero. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.