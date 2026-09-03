LAIVES. Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nei giorni scorsi nella frazione di Pineta, durante un servizio di controllo del territorio.

Erano circa le 14.30 quando i militari della Stazione di Laives hanno sottoposto il ragazzo a un controllo. Secondo quanto riferito dall'Arma, il giovane aveva con sé circa 100 grammi di hashish, circostanza che ha portato ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione nell'abitazione, effettuata alla presenza dei genitori, ha permesso ai carabinieri di trovare 0,60 grammi di cocaina e circa 1.500 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto, allo stato degli accertamenti, possibile provento dell'attività di spaccio.

Terminate le formalità, il minorenne è stato accompagnato nella propria abitazione e posto inizialmente agli arresti domiciliari. Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto una misura cautelare con specifiche prescrizioni: tra queste, il divieto di uscire di casa nelle ore serali e l'obbligo di svolgere attività di volontariato.