BOLZANO. Violenta aggressione nella notte nel pieno centro di Bolzano. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, in via Goethe, dove un giovane sarebbe stato aggredito e picchiato da tre persone.

Secondo le prime informazioni, l’aggressione si sarebbe verificata attorno alle 2.30. Il giovane si sarebbe trovato in strada quando è stato raggiunto dai tre aggressori, che avevano il volto coperto da cappucci. Dopo il pestaggio, il gruppo si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è ora al vaglio della Questura di Bolzano, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire all’identità delle persone coinvolte. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini, comprese eventuali testimonianze e immagini delle telecamere presenti nella zona.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane aggredito né sulle motivazioni che avrebbero portato all’attacco. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.