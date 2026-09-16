TIROLO. Sono stati individuati dai carabinieri di Tirolo i due uomini ritenuti responsabili del furto avvenuto ad agosto nell’abitazione privata del sindaco di Tirolo, Christoph Pircher. I militari hanno denunciato due cittadini di 37 e 33 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, per il reato di furto in abitazione in concorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sarebbero introdotti nel garage della casa del primo cittadino passando dal cancello del giardino, lasciato temporaneamente aperto. Una volta all’interno avrebbero portato via un binocolo Kowa e un contenitore con monete di diverso taglio, per un valore complessivo di circa 300 euro.

A consentire l’identificazione dei presunti autori sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza, consegnate dallo stesso Pircher ai carabinieri subito dopo la scoperta del furto. Gli investigatori hanno poi effettuato un lavoro di confronto e verifica che ha permesso di risalire ai due indagati.

Uno dei due, dopo essere stato convocato dai militari, ha deciso di consegnare spontaneamente parte della refurtiva. I carabinieri hanno così recuperato non solo il binocolo Kowa, ma anche un secondo binocolo più vecchio, particolarmente importante per il sindaco per il suo valore affettivo: si trattava infatti di un regalo ricevuto da uno zio ormai scomparso.

La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre per i due uomini è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.