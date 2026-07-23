BOLZANO. Due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, accusati di furto aggravato in concorso ai danni di un'autovettura in sosta in viale Trento, a Bolzano.

L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando una segnalazione telefonica ha portato la Sala operativa della Questura a inviare sul posto gli equipaggi della Squadra Volante. All'arrivo dei poliziotti, uno dei due uomini si trovava ancora all'interno dell'auto, mentre il complice ha tentato di fuggire verso il greto del fiume, lasciando però a terra la refurtiva. Entrambi sono stati immediatamente bloccati e accompagnati in Questura, essendo privi di documenti d'identità.

Gli agenti hanno accertato che il finestrino posteriore del veicolo era stato infranto con un grosso sasso, rinvenuto all'interno dell'abitacolo. L'auto era completamente messa a soqquadro e, poco distante, è stata trovata una valigia aperta con gran parte del contenuto sparso a terra.

Contattato dai poliziotti, il proprietario dell'autovettura ha spiegato di aver appena caricato bagagli ed effetti personali perché era in procinto di partire per le vacanze.

Al termine degli accertamenti sono stati arrestati un 27enne marocchino e un 26enne tunisino, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Il cittadino tunisino è stato inoltre denunciato all'Autorità giudiziaria per inosservanza del foglio di via obbligatorio e per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Ultimate le formalità di rito, i due sono stati trasferiti nella casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.