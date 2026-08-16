COLLEPIETRA. Un furto di miele ha provocato una strage di api nell’apiario didattico di Collepietra. Ignoti hanno forzato un tronco cavo che ospitava una colonia e portato via due favi. La notizia è stata data dalla Rai di Bolzano.

Il miele rimasto ha attirato le api degli alveari vicini, scatenando un saccheggio e violenti scontri tra gli insetti. Il bilancio è di diverse migliaia di api morte.

Per Siegfried Lantschner, responsabile dell’apiario, la colonia è ormai molto indebolita e senza sufficienti scorte. Il rischio è che non riesca a sopravvivere all’inverno.

Il danno colpisce una struttura nata con il Comune di Cornedo per avvicinare soprattutto i bambini al mondo delle api. Il presidente degli apicoltori altoatesini Christian Trafoier sottolinea che è stato distrutto il lavoro di anni.