VILLABASSA. Paura nelle prime ore del mattino a Villabassa, in val Pusteria, dove un vasto incendio è divampato in un edificio residenziale plurifamiliare. Il bilancio parla di tre appartamenti pressoché distrutti, mentre diverse persone hanno dovuto lasciare le abitazioni interessate dal rogo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Quando i Vigili del fuoco volontari di Villabassa sono arrivati sul posto, il tetto risultava già completamente avvolto dalle fiamme, con il fuoco ben visibile anche dall’esterno. La situazione è apparsa subito grave e ha richiesto un intervento rapido e coordinato.

Le squadre hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento su più fronti, lavorando con l’ausilio degli autorespiratori. L’obiettivo principale è stato quello di fermare l’avanzata dell’incendio verso le altre parti dello stabile e verso le abitazioni coinvolte.

Determinante il massiccio dispiegamento di forze, che ha permesso di contenere la propagazione delle fiamme. In supporto ai pompieri di Villabassa sono intervenuti anche i corpi di San Candido, Braies, Valle San Silvestro, Valdaora di Sopra, Dobbiaco, Santa Maria e Monguelfo, oltre al personale sanitario della Croce Bianca.