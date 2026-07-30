BOLZANO. Un furgone è stato completamente distrutto da un incendio divampato nelle prime ore di oggi, giovedì 30 luglio, sull'Autostrada del Brennero A22, in carreggiata nord, all'altezza di Cardano.

L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino. All'arrivo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cardano e del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme. Le squadre hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento con l'impiego di autorespiratori, riuscendo a domare il rogo.

Nonostante il tempestivo intervento, il furgone è andato completamente distrutto. Il conducente, però, è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che l'incendio si propagasse ed è rimasto illeso.

Concluso lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica dell'area, il controllo di eventuali focolai residui e la pulizia della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco Volontari di Chiusa, la Polizia Stradale, i Carabinieri e il personale di Autobrennero. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la carreggiata nord dell'A22.