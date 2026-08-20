SAN CASSIANO. Una nuova frana ha colpito la Val Badia nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, durante la violenta ondata di maltempo che ha interessato l’Alto Adige. Una grande quantità di fango, detriti e materiale roccioso si è staccata nei pressi di San Cassiano, invadendo la strada che conduce a Capanna Alpina.

La strada è stata completamente chiusa al traffico e sul posto è scattata una vasta operazione di soccorso. Le squadre di emergenza hanno portato in sicurezza numerosi escursionisti e alpinisti che si trovavano nella zona al momento della frana. Complessivamente sono state evacuate circa 150 persone.

Altre sei persone, che si trovavano più in alto e non potevano rientrare in sicurezza, sono state recuperate dall’elicottero di emergenza Aiut Alpin e trasportate a valle. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sono subito iniziate le operazioni di sgombero della strada, che proseguiranno nelle prossime ore. Secondo le prime indicazioni fornite dai soccorritori, il collegamento con Capanna Alpina potrebbe rimanere interrotto fino a domani, venerdì 21 agosto.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco volontari di San Cassiano, insieme alla Croce Bianca, al soccorso alpino e ai carabinieri. Il nuovo smottamento arriva in una giornata particolarmente difficile sul fronte del maltempo, con i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi in diverse zone dell’Alto Adige.