PLAN DE CORONES. Due gravi incidenti con il parapendio si sono verificati oggi, mercoledì 23 settembre, nella zona di Plan de Corones. Due piloti che stavano volando con degli speedglider, vele di dimensioni ridotte che consentono di raggiungere velocità più elevate rispetto ai normali parapendii, sono precipitati in due distinti episodi. Entrambi hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati con l'elicottero d'emergenza all'ospedale di Bolzano.

Il primo incidente è avvenuto nel corso della mattinata. Un 52enne canadese, mentre era in volo, avrebbe urtato con il proprio speedglider il cavo di un impianto di risalita. Dopo l'impatto l'uomo è precipitato per circa dieci metri, riportando gravi traumi.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Brunico, che ha provveduto a recuperare il pilota e ad affidarlo alle cure dei sanitari. Secondo quanto riferito da Christian Tauber, del Soccorso alpino, l'uomo è stato successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano.

Un secondo grave incidente ha coinvolto invece un 47enne sloveno. In questo caso, secondo le prime informazioni, durante il volo la vela si sarebbe improvvisamente chiusa, provocando la caduta del pilota. Anche lui ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato con l'elicottero d'emergenza all'ospedale di Bolzano.