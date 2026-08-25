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CORVARA IN PASSIRIA. Un volo in parapendio si è trasformato in tragedia nella serata di oggi, 25 agosto, in Alto Adige. Un francese di 34 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per diverse decine di metri.
L’incidente si è verificato nella zona di Corvara in Passiria, frazione del comune di Moso in Passiria. In base alle prime informazioni, durante la discesa la vela del parapendio sarebbe rimasta impigliata in un cavo.
Il pilota è quindi caduto al suolo da un’altezza considerevole, riportando ferite mortali. Subito dopo l’allarme è stata attivata la macchina dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari, arrivati anche con l’elicottero di soccorso, insieme al soccorso alpino e ai vigili del fuoco. Ogni tentativo di salvare il 34enne si è però rivelato inutile. Le autorità dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.