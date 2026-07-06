CHIUSA. Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, a Chiusa, dove una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 nei pressi della piscina comunale. La donna, residente in Alto Adige, ha riportato ferite gravi.

Provvidenziale il passaggio di un'ambulanza della Croce Bianca, che si trovava casualmente nella zona e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo degli altri mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche il medico d'urgenza e un'ambulanza della Croce Rossa di Bressanone.

Dopo essere stata stabilizzata, la ferita è stata trasportata in ospedale. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento sono affidati ai Carabinieri di Bressanone.