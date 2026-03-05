BOLZANO. Inizierà il 9 luglio il processo a carico di Sven Knoll e Miryam Atz, i consiglieri provinciali della Süd-Tiroler Freiheit accusati di diffamazione nei confronti del presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher. Era stato lui stesso a sporgere denuncia dopo che, nel corso di una conferenza stampa, i due esponenti del partito fondato da Eva Klotz avevano sollevato dei dubbi sui contributi per la campagna elettorale del 2018.



L'avvocato difensore dei due consiglieri, Nicola Canestrini, aveva chiesto per Atz il non luogo a procedere, ma il giudice Carlo Busato ha deciso per il rinvio a giudizio di entrambi. In una nota, Knoll parla di "causa Slapp" (querela temeraria, ndr.) e dichiara che "la Süd-Tiroler Freiheit accoglie con favore l'opportunità di fare piena chiarezza, di rendere pubblici tutti gli atti rilevanti e di convocare in Tribunale anche quei testimoni la cui audizione è stata finora respinta dalla maggioranza nella commissione d'inchiesta del Consiglio provinciale".