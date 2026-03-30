BOLZANO. Un vasto incendio ha impegnato nella tarda serata di ieri il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano in un edificio in via Giotto. L'allarme è scattato alle 22:42, segnalando un rogo al terzo piano della struttura che ha interessato, secondo le prime stime, un ingente quantitativo di batterie.



Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse a causa del materiale coinvolto, che ha sprigionato intenso calore e fumo denso. I pompieri, operando con autorespiratori, si sono concentrati sul raffreddamento della struttura metallica del tetto e hanno presidiato gli edifici adiacenti per evitare il propagarsi delle fiamme.



Per la messa in sicurezza definitiva, le batterie sono state rimosse con l'ausilio di un escavatore, depositate in cassoni e successivamente inondate d'acqua in un'area sicura. Sul posto, oltre al Corpo permanente, hanno operato i Vigili del fuoco volontari di Oltrisarco e Gries.



Le operazioni di bonifica sono state seguite da Polizia, la Croce bianca e dai tecnici dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, intervenuti per monitorare eventuali rischi ambientali. Non si registrano feriti.