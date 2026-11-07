INNSBRUCK. La società Bbt Se, che realizza la Galleria di base del Brennero, è stata colpita da un attacco informatico mirato. Durante l’incursione soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a dati accessibili tramite Internet. A darne notizia è il quotidiano Tiroler Tageszeitung, e la società ha poi confermato l’episodio all’ANSA.

«Non appena rilevato l’incidente, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all’immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi», spiega Bbt. «Sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti».

In base alle informazioni disponibili finora, il cyberattacco non avrebbe avuto ripercussioni sulle attività operative della società. Gli approfondimenti per ricostruire i dettagli dell’attacco sono ancora in corso, così come le indagini.