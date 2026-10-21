BRESSANONE. Furto in un centro arredamenti della zona industriale di Bressanone, dove nella serata del 14 ottobre sono spariti diversi articoli per bambini e una somma di denaro contante, per un danno complessivo superiore ai 2mila euro. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di tre persone senza fissa dimora e al recupero della merce rubata, del valore di quasi 1.800 euro.

Tra gli oggetti sottratti figuravano un passeggino di ultima generazione, una culla, un seggiolino per auto e una bicicletta per bambini. Dopo la denuncia presentata dalla proprietà, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bressanone hanno avviato gli accertamenti, raccogliendo elementi che hanno permesso di individuare tre sospettati, già noti alle forze dell'ordine e irregolari sul territorio nazionale.

La svolta è arrivata durante una perlustrazione della zona industriale. In un casolare abbandonato nei pressi della linea ferroviaria, utilizzato come rifugio di fortuna, i carabinieri hanno scoperto il nascondiglio della refurtiva. Gli articoli recuperati erano ancora intatti e, secondo quanto riferito dai militari, pronti per essere rivenduti. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.

I tre cittadini stranieri sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Bolzano. I carabinieri hanno sottolineato l'importanza della tempestiva denuncia e del controllo del territorio, che hanno consentito di individuare rapidamente i presunti responsabili e recuperare gli oggetti sottratti.