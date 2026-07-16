BOLZANO. Un grave cedimento strutturale si è verificato al Tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Per cause ancora in fase di accertamento hanno ceduto alcuni solai, provocando il crollo di un'intera porzione dell'edificio.



Crolla il tribunale di Bolzano Crolla il tribunale di Bolzano Crolla il tribunale di Bolzano Crolla il tribunale di Bolzano Crolla il tribunale di Bolzano

Secondo le prime informazioni, è collassato circa un quarto della struttura. Nonostante l'entità del crollo, al momento non risultano persone coinvolte né feriti.

L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei vigili del fuoco, supportati dal personale sanitario e dai carabinieri, che hanno isolato la zona.

I tecnici stanno effettuando verifiche approfondite per accertare le condizioni di sicurezza dell'edificio e stabilire se vi siano ulteriori rischi di cedimenti. Le cause del collasso sono ora al vaglio degli investigatori e dei responsabili dei lavori.