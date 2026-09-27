BOLZANO. Una discussione tra due uomini è sfociata in un’aggressione con un coltello nella zona industriale di Bolzano. Ad avere la peggio un iraniano di 37 anni, raggiunto alla coscia e rimasto ferito in modo lieve.

L’intervento della Squadra Volante ha permesso di bloccare poco dopo un 48enne turco, incensurato, e di recuperare l’arma utilizzata. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, alla base dello scontro ci sarebbero motivi di scarsa rilevanza.

Il 37enne ha riportato soltanto un taglio superficiale. Il 48enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.