MERANO. Una trasferta in provincia di Pavia per mettere a segno un furto di carte Pokémon del valore di circa 20mila euro. Sono finiti in manette due giovani di 23 e 24 anni, entrambi residenti a Merano, arrestati in flagranza dalla polizia nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre a Vigevano.

Il colpo è stato messo a segno in un negozio di via Treves, specializzato nella vendita di carte da collezione e giochi. Secondo la ricostruzione, i due meranesi facevano parte di un gruppo composto complessivamente da quattro persone, arrivate sul posto a bordo di un’automobile.

Una volta scesi dal veicolo, i due giovani hanno utilizzato una mazza per sfondare la vetrina del negozio, impossessandosi di dodici cofanetti di carte Pokémon, settanta carte vintage della stessa collezione e altri giochi. Un bottino particolarmente consistente, considerando il valore raggiunto da alcune carte sul mercato del collezionismo.

A mandare all’aria il piano è stato il sistema d’allarme dell’attività commerciale, entrato immediatamente in funzione. Gli agenti del commissariato di Vigevano sono intervenuti in pochi istanti, riuscendo a bloccare e arrestare i due giovani residenti in Alto Adige.

Gli altri due componenti del gruppo sono invece riusciti ad allontanarsi in automobile, facendo perdere le proprie tracce. Tutte le carte Pokémon sottratte sono state recuperate dalla polizia e riconsegnate al titolare del negozio.